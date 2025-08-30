Preparan la semana “Catamarca habla sobre el suicidio”

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora anualmente el 10 de septiembre, la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (MINTERSUI) llevará a cabo diferentes acciones bajo el lema “Catamarca habla sobre el Suicidio”.

Será una semana donde se promueva la reflexión y se visibilice la importancia de hablar de salud mental, derribar mitos y fortalecer los lazos comunitarios.

Cronograma

Lunes 08/09

Encuentro Provincial de Referentes Comunitarios de Abordaje Integral del Suicidio. Modalidad Virtual de 9 a 11 horas.

Encuentro de Capacitación en Prevención del Suicidio y Consumos Problemáticos. Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) a las 17 horas.

Martes 09/09

Capacitación sobre Notificación Obligatoria y su articulación con posvención en situaciones de Suicidio. Modalidad Virtual de 9 a 11 horas.

Miércoles 10/09

Conversaciones modo “Ted Talk”: Catamarca Habla sobre el Suicidio. Centro Cultural Urbano Girardi de 9 a 12 horas.

Jueves 11/09

Presentación de la Línea 135 “Salud Mental, escucha”. 9 horas.

Viernes 12/09

Abordaje Comunitario en la comunidad de Corral Quemado. 10 horas.

Miércoles 24/09

Foro “Comunicar para la vida”. Abordaje de la problemática del Suicidio en los medios: claves para una comunicación responsable. Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) de 18 a 19.30 horas.