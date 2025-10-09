Preocupan en Catamarca los violentos enfrentamientos entre menores de barrios del Sur capitalino

Con pocos antecedentes en Catamarca, desde hace un tiempo en el barrio Mil Viviendas (Libertador II), se confrontan bandas batiéndose a duelo con cualquier elemento contundente como armas. Menores que van desde los 9 años hasta edad precoces de adolescentes se citan a través de posteos en redes sociales, se desafían a confrontar en un playón en la zona Sur de la Capital, se arrojan piedras, a veces ayudados con gomeras, o utilizan facas improvisadas.

El comisario a cargo de la Comisaría 9na., Raúl Vega, habló con Radio TV Valle Viejo dando a conocer detalles incomprensibles sobre esta situación, como la participación cómplice de algunos padres de estos chicos. El oficial manifestó que son menores de los barrios San Antonio Sur y el Santa Marta que a través de la convocatoria en redes sociales se reúnen acá en lo que viene a ser el playón del San Antonio Sur, y en muestra de una confrontación que se desconoce cuáles serían los motivos, se apedrean, llevando la la trifulca hacia otros los barrios, a donde se ve afectada gente o vecinos del lugar con daños parciales en las propiedades”.

El comisario comentó que “se han diagramado una serie de operativos durante la semana pasada y la anterior, que tuvo como resultado la demora de varios de de estas personas que están involucradas en este hecho y en los hechos anteriores, pero esto ha tenido sus resultados en ese momento. Lo que fue anoche, hubo nuevamente una reunión de menores que se tomaron a golpes de puño a posterior con el lanzamiento de elementos contundentes en la la vía pública, y los vecinos alertados llamaran a dependencia, desde donde enviamos las unidades móviles al lugar”.

Vega informó que “se demoró dos personas menores de edad, los cuales fueron puestos a disposición del del juzgado penal juvenil para posteriormente determinarse la entrega a los progenitores. Ahora bien, y con respecto a la problemática en cuestión, podemos decir que esto, si bien es una tarea propia e inherente a la función policial, también tiene otro entretelón, que sería el de las normas de convivencia y la falta de control por parte de los padres de los menores que circulan a esa hora de la de la noche, de la madrugada. Y cuando se procede a la demora del menor, trae como consecuencia el reclamo de padres hacia la intervención policial, que en muchas de las oportunidades estos intervienen y entorpecen el procedimiento al momento de realizarse las demoras para el traslado a la dependencia”.

El comisario Raúl Vega adelantó que “como consecuencia de todas estas circunstancias a las que vengo haciendo mención, desde la jefatura de esta comisaría se está trabajando puntualmente para tomar otras medidas que ya van a ir orientadas directamente a las personas que están siendo los cabecillas o los organizadores de estas actividades para que recaiga sobre ellos una responsabilidad penal. Amén de ello, se va a seguir trabajando en los operativos con la presencia de los grupos especiales en en el sector, pero vamos a apuntar directamente a tratar de dilucidar quiénes serían los responsables, los autores intelectuales de estas convocatorias para tomar medidas ejemplificadoras para con ellos y, esta manera, ir erradicando esta problemática. Y sin lugar a dudas, va a ser necesaria también la colaboración de los vecinos, de los mismos padres, a quienes yo llamo a la reflexión para que analicen la situación de los menores en la en la calle a altas horas de la de la noche, ya que también es parte de la responsabilidad de ellos, el cuidado de los menores”.