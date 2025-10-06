Radio TV Valle Viejo
Preocupación en Boca por la salud de Miguel Russo

El mundo del fútbol argentino volvió a expresar su preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, quien fue reemplazado nuevamente por Claudio Úbeda en el partido ante Newell’s Old Boys, disputado el sábado en la Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El experimentado DT, de 69 años, atraviesa un momento delicado como consecuencia de su lucha contra un cáncer de próstata diagnosticado en 2017 y de un debilitamiento general en las últimas semanas. Su ausencia volvió a encender las alarmas dentro del club, que mantiene un estricto hermetismo respecto a su estado clínico.

Mientras tanto, el equipo brindó una exhibición contundente en su estadio, imponiéndose por 5 a 0 ante la Lepra. En los días previos, Russo había recibido en su casa a sus colaboradores más cercanos, con quienes mantiene contacto permanente sobre las decisiones futbolísticas.

Paredes: “Le dedicamos la victoria a Russo”

Tras la victoria, el capitán de Boca, Leandro Paredes, dedicó unas palabras al entrenador y dejó en claro el afecto del plantel: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, expresó en zona mixta.

La referencia del mediocampista está directamente vinculada a la ausencia del técnico en los últimos encuentros, debido a su estado de salud. En las últimas semanas, Russo habría estado internado en el Instituto Fleni a raíz de una infección urinaria, y permanece bajo observación constante por recomendación médica.

Claudio Úbeda, quien volvió a ocupar el banco de suplentes como entrenador interino, también le dedicó la goleada a su colega: “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV”, dijo el “Sifón” en conferencia de prensa.

“Está al tanto de todas las decisiones”

Úbeda explicó que Russo continúa participando de las decisiones tácticas y de la planificación de los partidos. “Toda la semana estamos en permanente contacto con Miguel, está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, señaló el ayudante técnico.

El cuerpo médico de Boca recomendó que el entrenador se mantenga en reposo y bajo observación permanente, lo que le impide asistir tanto a los entrenamientos en el predio de Ezeiza como a los partidos oficiales.

