Preinscripciones presenciales para Medicina en la Universidad de Catamarca

Esta mañana dio inicio la etapa de preinscripción presencial para la Carrera de Medicina que dicta la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, momento en que cientos de personas concretaron esa parte del trámite.

La secretaria Académica de esa Facultad, Lic. Alejandra Machado Nieto indicó que “hasta el 28 de febrero fue el primer paso de la preinscripción, una instancia online que debía concluir cada uno de los aspirantes. Desde hoy y hasta el 21 de marzo, estamos recibiendo la documentación necesaria para terminar el proceso de preinscripción, lo que va a dar paso al Ciclo de Formación Introductorio”.

La académica especificó que son más de 1700 los postulantes y que esta instancia de solicitar la documentación, tiene que ver con asegurarse de que todos los aspirantes posean los documentos requeridos y así brindar las mismas oportunidades a todos. “Se trata de un trámite personal”.

Morena, una de las preinscriptas, dijo que “siempre tuve vocación de ayudar a la gente y cumplir un rol social para servir a la sociedad. Desde chica quise ser doctora”, relató la joven.

Con respecto a la posibilidad que brinda la UNCA de poder cursar esta carrera en Catamarca, expresó que “me parece bien, porque hay muchos chicos que no tienen la posibilidad de salir de la provincia para estudiar por cuestiones económicas. Es más, a mí también me iba a pasar lo mismo, pero gracias a Dios ya me pude preinscribir”.

Julieta, por su parte, indicó que “terminé la secundaria en 2023 y me fui a estudiar Psicología en Corrientes. Ahí me di cuenta que lo mío era la Medicina, pero por distintos temas personales no me quería volver a ir de Catamarca. Y justo, por esas casualidades de la vida, abrió aquí la carrera, por lo que no voy a quedar frustrada y no voy a tener que decir que no pude hacer esto, que es lo que siempre quise. Voy a estar en mi casa, estudiar lo que quiero y con la gente que quiero, todo en uno”, comentó sonriente.