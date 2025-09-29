Prefectura incautó más de 330 kilos de marihuana luego de una persecución

La Prefectura Naval secuestró más de 330 kilos de droga valuada en $1.115 millones de pesos. El “Operativo Con los paquetes en casa” desbarató el envío al interceptar un vehículo sin patente y detener a un hombre que intentó ocultar 280 panes de marihuana en una vivienda.

La lucha contra el narcotráfico en la frontera caliente de Misiones sumó un nuevo golpe ayer sábado 28 de septiembre. En un procedimiento de Prefectura Naval Argentina, más de 330 kilos de marihuana fueron incautados, frustrando un envío cuyo valor estimado superó los 1.115 millones de pesos.

El operativo, denominado “Con los paquetes en casa”, se concretó en la ciudad de Puerto Rico. Personal de la Prefectura local realizó tareas de control y patrullaje a la altura del kilómetro 1.739 del río Paraná. En ese punto, la fuerza detectó un vehículo sin patente que se dirigió desde la ribera del río hacia el casco urbano en un horario y modo inusual.

La Prefectura detalló la secuencia completa del arresto y el secuestro. Al advertir la presencia del personal de la Fuerza, el rodado intentó darse a la fuga. En ese momento, uno de sus ocupantes descendió con bultos y entró a una vivienda. Rápidamente, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo con apoyo de otras unidades y lograron interceptar la carga, compuesta por 17 bultos con 280 panes de sustancia ilícita y un envoltorio.

El pesaje final superó los 330 kilogramos de droga. Además, en el lugar identificaron y aprehendieron a un hombre, quien quedó inmediatamente señalado como quien ingresó al domicilio con parte de la mercancía.

El detenido y la totalidad del material secuestrado fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del Dr. Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga, quien ordenó las actuaciones judiciales correspondientes y el traslado del implicado a una dependencia federal.