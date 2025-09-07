Prefectura incautó 11 paquetes con droga por un valor de 50 millones de pesos 

El patrullaje continuo de las fuerzas federales planificado por el Ministerio de Seguridad Nacional es clave en la lucha contra el narcotráfico. En un procedimiento realizado en la localidad misionera de Puerto Rico, efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de estupefacientes que era transportado en una motocicleta sin patente.

El operativo ocurrió a la altura del kilómetro 1.739 del río Paraná, cuando personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Institución, que patrullaba la zona, detectó una moto cuyo conductor, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga, abandonando el rodado y una mochila.

Al inspeccionar el bolso, los federales hallaron once paquetes que contenían droga. Al mismo tiempo, se desplegó un amplio rastrillaje en el área para dar con el responsable, sin resultados positivos.

El valor de lo incautado asciende a más de 51 millones de pesos. Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, quien indicó el secuestro de las sustancias ilícitas y el vehículo utilizado para cometer el delito.