Positivo arranque de los Adultos Mayores de Catamarca en Salta

Por la primera jornada de competencia en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se están desarrollando en la ciudad de Salta, la delegación catamarqueña, que es coordinada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección de Deporte Social, tuvo un buen inicio.

En Newcom, el equipo de Belén logró dos importante victorias ante Salta y Tucumán. En Truco, la pareja mixta de Tapso, El Alto le ganó a Córdoba y Santa Fe. En la nueva disciplina de Circuito de Habilidades Motrices, la dupla mixta de Belén concluyó en el primer puesto en la Primera Etapa.

Por el lado de Ajedrez, el equipo conformado por representantes de la Capital y Valle Viejo cosecharon triunfos ante San Luis y San Juan, y una derrota frente a Córdoba. En Sapo, tras el primer día de acción, siguen participando, en Femenino Rosa Amanda Carrizo (2° hoy) y en Masculino, Felix Caro (Tapso, El Alto) y Ángel Altamiranda (Mutquín, Pompan) metidos en el Top 10. Mientras que en Tejo, por el lado del Femenino, las representantes de la Capital les ganaron Neuquén y perdió con San Juan; y en Masculino, también de Capital, cayeron con Chaco.

En Tenis de Mesa, el Doble Masculino (Capital) venció a Chaco y perdió con Tucumán; también logró una victoria el Doble Mixto (Capital) sobre Tucumán, y cayó antes San Luis; mientras que las representantes de Pomán en el Doble Femenino perdieron con Neuquén. En Padel, tanto para la pareja Femenina (Belén) y Masculina (Santa María) buscarán su primera victoria en la segunda jornada de competencia. También se desarrolló la actividad de Orientación Femenino, y aún se aguarda la publicación de los resultados por parte de la organización.

Junto a la delegación catamarqueña, está presente el secretario de Deportes Guillermo Perna junto al director de Deporte Social Federico Andrada, y el equipo de trabajo coordinando la logística de la participación del evento.