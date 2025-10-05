Radio TV Valle Viejo
Por una sanción a los Williams, este domingo Franco Colapinto largará 16° en el exigente circuito de Singapur

George Russell largará desde la pole position la carrera principal en el circuito callejero del Gran Premio de Singapur. El corredor de Mercedes registró una vuelta de 1:29.158 que le permitió mejorar lo hecho por Max Verstappen (1:29.340) y Oscar Piastri (1:29.524).

Finalmente, Franco Colapinto comenzará 16° la carrera de este domingo tras registrar su mejor tiempo en 1:30.982, lo que lo hizo superar al Haas de Esteban Ocon (19°) y quedar 0.279 por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tuvo su mejor giro en 1:31.261 que lo obligará a comenzar 18°. Franco tuvo un roce con la pared en el cierre de su vuelta final cuando venía mejorando y no logró recortar las 0.207 que lo separaron del tiempo de Alex Albon, quien avanzó en esa tanda inicial con el 15° registro.

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco lo superó en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

El argentino había quedado 18° en los tiempos pero una sanción posterior a Alex Albon (12°) y Carlos Sainz (13°) por irregularidades en el alerón trasero de sus respectivos Williams los envió al fondo del pelotón, adelantando dos posiciones a todos corredores que estaban ubicados detrás.

La carrera principal de este domingo será a 62 vueltas y comenzará a partir de las 9 de la mañana de Argentina (20hs de Singapur).

    En la tarde de ayer sábado, a las 16:30, luego de tareas investigativas realizadas por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), en la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la localidad de Huillapima, de ese Departamento, controlaron una motocicleta Honda CG Titán…

    El catamarqueño Baltazar “Rey Mago” Noria (14-0, 9 KO) se consagró campeón latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer por puntos en fallo unánime al bonaerense Lorenzo “Neno” Gerez (11-3-1, 6 KO). La pelea, pactada a diez asaltos, se disputó en el Casino Buenos Aires, donde Noria mostró solidez técnica, precisión y…

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente la prohibición el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas del país. La orden se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijadas en agosto, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar en setiembre. “Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los…

    “Uno nace en una familia y en un segundo te atraviesa la tragedia y se derrumba todo”. El ingeniero Carlos Sanabria tenía siete años cuando su padre, el sargento primero Víctor Sanabria, fue sorprendido por el ingreso de un centenar de guerrilleros en el Regimiento de Infantería Monte 29, de Formosa, en la ofensiva más audaz y más trágica de Montoneros,…

    En la mañana de hoy, a las 10:30, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Segunda se constituyeron en un supermercado ubicado en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y calle La Rioja, donde se entrevistaron con personal de seguridad privada del lugar, quien adujo que una persona del sexo masculino habría cometido un ilícito en el interior…

