Por trabajos de Aguas de Catamarca, se resiente el servicio en numerosos barrios de la Capital

Aguas de Catamarca informó que se encuentra realizando trabajos de reparación en una válvula esclusa del sistema de rebombeo Vial 1. Por este motivo, se registrará falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes barrios:

100 Viviendas, 18 Viviendas, 20 de Marzo, 32 Viviendas, 40 Viviendas, 50 Viviendas, 53 Viviendas, 80 Viviendas, 89 Viviendas, 107 Viviendas Sociales, 172 Viviendas Sociales, Alcira Sur, Altos Verdes, Comunitario, Jesús de Nazareth, Juan Domingo Perón, La Tablada, La Viñita, Las Rocas, Los Troncos, Loteo Jardín Sussex, Municipal, Nueva Catamarca, Solidaridad y Altruismo, Villa Eumelia, Virgen Niña y alrededores.

Para la ejecución de los trabajos, se procederá al uso del desagüe a fin de despresurizar la red, lo que puede generar el escurrimiento de agua en la vía pública. Informamos a los vecinos que esta maniobra es necesaria para poder concretar las tareas de mejora.

La empresa dispondrá de camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud.