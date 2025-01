Por temor a protestas sociales, el gobierno riojano pidió a sus funcionarios que no difundan fotos de sus vacaciones

Las redes sociales se inundaron de una captura de pantalla, enviada en uno de los grupos internos del gobierno de La Rioja, para pedirle a funcionarios de primera, segunda y tercera línea que no publiquen fotografías de sus vacaciones.

Ante la creciente ola de reclamos en distintos temas, principalmente sueldos, salud y seguridad, desde el gobierno provincial “solicitaron” a sus funcionarios que no publiquen imágenes de sus vacaciones de verano.

Esto sucede luego de que se viralizaran varias fotografías de funcionarios en distintos puntos turísticos, principalmente del exterior y se multiplicara el rechazo de los usuarios de redes sociales a la ostentación.

El texto completo del mensaje enviado desde el gobierno provincial.

CIRCULAR INTERNA, por pedido!

¡Buenas noches!

Quedan debidamente notificados, NO subir fotos en redes personales por vacaciones y descanso. A funcionarios y funcionarias le pedimos resguardar lo privado y no hacerlo público para no ocasionar malentendidos a la sociedad y medios públicos. Bajar línea a demás funcionarias y funcionarios de su área que creen que pueden llegar a hacerlo.

Es prioridad cuidar la gestión. Gracias.