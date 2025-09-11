Por qué se celebra hoy, 11 de septiembre, el Día del Maestro

Cada 11 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Maestro, una fecha destinada a honrar la labor de quienes dedican su vida a la enseñanza. Aunque no es un feriado nacional, las escuelas primarias y los jardines de infantes cierran sus puertas en reconocimiento a los docentes.

En esta fecha se recuerda el impacto crucial que tuvo Domingo Faustino Sarmiento en el desarrollo del sistema educativo argentino. Su legado, tanto en la creación de escuelas como en la promoción de una educación pública, gratuita y laica, sigue siendo un pilar del sistema educativo actual.

¿Por qué el Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre?

El Día del Maestro en Argentina se celebra cada 11 de septiembre en honor a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció ese día en 1888. Sarmiento fue una figura central en la historia de la educación argentina, destacándose por su labor como docente, escritor, presidente y promotor de la educación pública, laica y gratuita.

Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento impulsó la construcción de más de 800 escuelas y logró aumentar la cantidad de alumnos en todo el país, sentando las bases del sistema educativo moderno en Argentina. Su obra más conocida, De la educación popular (1849), refleja su compromiso con el acceso universal al conocimiento, tanto para hombres como para mujeres. Su legado se consolidó con la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en 1884, que estableció la educación primaria obligatoria y gratuita en el país.

En 1943, en la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá, se propuso la creación de un día continental en homenaje a Sarmiento y al trabajo de los docentes. Finalmente, en 1945, la fecha fue formalmente instituida a través de un decreto en Argentina, extendiendo el homenaje a toda América.

Los aportes de Domingo Faustino Sarmiento a la educación

Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los principales arquitectos del sistema educativo en Argentina y dejó una huella imborrable en la historia del país. Su visión sobre la educación pública, laica y gratuita fue un pilar fundamental para el desarrollo de la nación y su progreso.

La democratización de la educación: Sarmiento veía la educación como una herramienta clave para combatir la ignorancia y el atraso social , y su objetivo era hacerla accesible a todas las personas, independientemente de su clase social o género. En su libro De la educación popular expuso su visión de un sistema educativo inclusivo, en el que la educación primaria fuera obligatoria, gratuita y común para todos. Esto sentó las bases de lo que luego sería la Ley 1420 de Educación Común promulgada en 1884, que estableció la obligatoriedad de la enseñanza para niños de entre 6 y 14 años.

como una herramienta clave para combatir la y el , y su objetivo era hacerla accesible a todas las personas, independientemente de su clase social o género. En su libro De la educación popular expuso su visión de un sistema educativo inclusivo, en el que la fuera obligatoria, gratuita y común para todos. Esto sentó las bases de lo que luego sería la promulgada en 1884, que estableció la obligatoriedad de la enseñanza para niños de entre 6 y 14 años. El crecimiento del sistema escolar: Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento fue un impulsor incansable de la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula escolar . Bajo su gobierno, se construyeron más de 800 escuelas en todo el país, logrando que el número de alumnos pasara de 30.000 a 100.000 en una Argentina que contaba entonces con alrededor de 2 millones de habitantes. Su administración también promovió la capacitación docente y la creación de institutos normales , lugares donde los futuros maestros recibirían una formación profesional adecuada.

y el aumento de la . Bajo su gobierno, se construyeron más de en todo el país, logrando que el número de alumnos pasara de a en una Argentina que contaba entonces con alrededor de 2 millones de habitantes. Su administración también promovió la capacitación docente y la creación de , lugares donde los futuros maestros recibirían una formación profesional adecuada. La creación de instituciones educativas y bibliotecas: Sarmiento fue también responsable de la creación de instituciones que aún hoy son pilares de la educación y la cultura en Argentina. En 1870 , fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) , con el objetivo de facilitar el acceso a libros y promover la lectura entre la población. También fue responsable de la creación de la Biblioteca Nacional de Maestros , un organismo clave para la formación y el desarrollo profesional docente.

y la en Argentina. En , fundó la , con el objetivo de facilitar el acceso a libros y promover la lectura entre la población. También fue responsable de la creación de la , un organismo clave para la formación y el desarrollo profesional docente. El rol de la educación en el progreso social: Sarmiento creía que el progreso científico y la educación eran esenciales para el desarrollo nacional y la construcción de una sociedad moderna. En su obra Facundo: civilización o barbarie criticó la falta de educación y las condiciones de atraso en las zonas rurales del país, defendiendo la idea de que la instrucción pública era el único camino hacia el desarrollo económico y social de Argentina.

¿Es feriado el Día del Maestro?

El Día del Maestro, celebrado el 11 de septiembre en Argentina, no es un feriado nacional. Sin embargo, se trata de un asueto escolar, lo que significa que las escuelas primarias y los jardines de infantes cierran sus puertas y los docentes y trabajadores administrativos de estos niveles educativos no tienen actividades ese día. Este asueto está contemplado en el calendario escolar argentino, aunque no está incluido en la ley 27.399 que regula los feriados nacionales.

A diferencia de las escuelas primarias y jardines, los alumnos de secundaria y los estudiantes universitarios deben asistir a clases el 11 de septiembre. Para estos estudiantes, el próximo asueto será el 21 de septiembre, cuando se celebra el Día del Estudiante en Argentina

Frases para enviar por WhatsApp el Día del Maestro

No solo enseñas, transformas vidas. ¡Feliz Día del Maestro y gracias por todo!

“Gracias por tu dedicación y esfuerzo diario. ¡Feliz Día del Maestro!”

“Tu labor es fundamental para construir un futuro mejor. ¡Felicidades en tu día!”

“Eres la guía y el apoyo en el camino del aprendizaje. ¡Feliz Día del Maestro!”

“Tu pasión por enseñar inspira a cada uno de tus alumnos. ¡Gracias y feliz día!”

“Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. ¡Feliz Día del Maestro!

¡Gracias por sembrar las semillas del conocimiento en cada uno de nosotros!

Tu paciencia y dedicación hacen del mundo un lugar mejor. ¡Feliz Día del Maestro!

Cada enseñanza tuya deja una huella imborrable. ¡Gracias por todo, maestro/a!

Eres más que un maestro, eres un guía que ilumina nuestro camino. ¡Feliz día!

Tus lecciones van más allá del aula, nos preparan para la vida. ¡Gracias siempre!

Ser maestro es dejar una marca eterna en cada corazón que toca. ¡Gracias por tu esfuerzo!

Enseñar es crear el futuro, y tú lo haces de la mejor manera. ¡Feliz Día del Maestro!

Los buenos maestros inspiran, pero los grandes maestros cambian vidas. ¡Eres uno de ellos!

Tu vocación es un ejemplo de amor y compromiso. ¡Gracias por tanto!

El conocimiento que compartes es el regalo más valioso que podemos recibir. ¡Feliz día!

Cada día haces de la enseñanza una aventura. ¡Feliz Día del Maestro!

Gracias por hacer que aprender sea emocionante y significativo. ¡Te apreciamos!

No hay mayor legado que el de un buen maestro. ¡Gracias por ser parte de nuestro viaje!

Las lecciones que das son para siempre. ¡Gracias por todo, maestro/a!

Tu esfuerzo diario hace del mundo un lugar más sabio. ¡Feliz día!

El futuro está en manos de aquellos a quienes inspiras. ¡Gracias por educar con pasión!

Agradecemos cada hora, cada palabra y cada enseñanza que nos brindas. ¡Feliz día!

¡Felicidades en tu día! Gracias por motivarnos a ser siempre mejores.

Cada vez que enseñas, construyes un puente hacia el futuro. ¡Gracias, maestro/a!