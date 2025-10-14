Por mantenimiento, Aguas de Catamarca informó que Ancasti estará 18 horas con corte programado

Aguas de Catamarca informa a los usuarios de la Villa de Ancasti que, con el objetivo de optimizar el sistema de distribución de agua potable, se llevará a cabo un corte programado de servicio a partir del martes 14 de octubre de 2025, con una duración estimada de 18 horas.

Durante este lapso se realizarán los siguientes trabajos:

Limpieza integral de la toma.

Cambio de manto filtrante.

Limpieza de cañerías desde la toma hasta el filtro.

Recambio de cañerías desde la cisterna hacia la red de distribución.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora continua del sistema, orientado a garantizar un servicio más eficiente y sustentable para la comunidad.

Se recomienda a los usuarios hacer un uso racional del agua almacenada, priorizando las tareas esenciales de higiene y alimentación, hasta la finalización de las tareas y normalización del servicio.

Para consultas o reclamos, la empresa dispone de los siguientes canales de atención:

📞 0800-888-8255

💬 WhatsApp 383-4900 314