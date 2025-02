por la ola de calor, se modificaron horarios de los partidos del Torneo Apertura

Debido a las altas temperaturas que afectan a gran parte del país al inicio del año, la Liga Profesional decidió modificar los horarios de varios partidos correspondientes a las Fechas 4 y 5 del Torneo Apertura. Los encuentros comenzarán más tarde con el objetivo de mitigar los efectos de la ola de calor. En la Fecha 3 ya se observaron escenas en algunos estadios donde los bomberos usaban mangueras para rociar agua sobre los espectadores y ayudarles a refrescarse, ante temperaturas que, en algunos casos, superaron los 40° durante los partidos.

Aunque se espera que las temperaturas bajen en la presente semana, la Liga Profesional anunció los nuevos horarios para las próximas dos jornadas. Entre los cambios más destacados para la Fecha 4 se encuentran los partidos entre Independiente Rivadavia y Estudiantes, Unión y Argentinos, y Racing y Boca, que se atrasarán una hora, comenzando a las 22.15 del viernes para los dos primeros y a las 22.15 del sábado para el clásico. Además, el duelo entre River e Independiente, programado para el sábado, se iniciará a las 20.15.

Foto: Daniel Jayo/Getty Images.

Uno por uno, los horarios modificados para las Fechas 4 y 5 del Apertura 2025

Fecha 4

Viernes 7 de febrero

17.45 – Banfield vs. Belgrano (Zona A) – estaba programado originalmente a las 1720.00 – Central Córdoba vs. Newell’s (Zona A) – estaba programado originalmente a las 19.15… 20.00 – Huracán vs. Tigre (Zona A) – estaba programado originalmente a las 19.15… 22.15 – Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Zona A) – estaba programado originalmente a las 21.30… 22.15 – Unión vs. Argentinos (Zona A) – estaba programado originalmente a las 21.30

Sábado 8 de febrero

18.00 – Vélez vs. San Lorenzo (Zona B) – estaba programado originalmente a las 17.00… 19.30 – Rosario Central vs. Atlético Tucumán (Zona B) – estaba programado originalmente a las 17.00… 20.15 – River vs. Independiente (Zona B) – estaba programado originalmente a las 19.15… 22.15 – Racing vs. Boca (Zona A) – estaba programado originalmente a las 21.30

Fecha 5

Martes 11 de febrero

17.45 – Barracas Central vs. Central Córdoba (Zona A) – estaba programado originalmente para las 17… 20.00 – Boca vs. Independiente Rivadavia (Zona A) – estaba programado originalmente para las 19.15… 20.00 – Estudiantes vs. Banfield (Zona A) – estaba programado originalmente para las 17… 22.15 – Belgrano vs. Aldosivi (Zona A) – estaba programado originalmente para las 21.30… 22.15 – Tigre vs. Racing (Zona A) – estaba programado originalmente para las 21.30

Miércoles 12 de febrero

17.45 – Newell’s vs. Defensa y Justicia (Zona A) – estaba programado originalmente para las 17.00… 20.00 – Independiente vs. Vélez (Zona B) – estaba programado originalmente para las 19.15… 20.00 – Argentinos vs. Huracán (Zona A) – estaba programado originalmente para las 19.15… 22.15 – Godoy Cruz vs. River (Zona B) – estaba programado originalmente para las 21.30.