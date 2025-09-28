Por el incendio de un auto en Icaño, suspendieron momentáneamente el Rally

La fecha del Rally x2 de Icaño debió suspenderse intempestivamente debido al incendio de un vehículo de competición, en plena carrera.

Momentos de nerviosismo se vivieron durante la competencia cuando un foco ígneo se originó en el automóvil perteneciente al binomio Matías Morán/ Pablo González. Las llamas se extendieron rápidamente sobre el rodado provocando daños materiales totales.

Afortunadamente, tanto el piloto como el navegante se encuentran a salvo. Al lugar, arribaron Bomberos para extinguir el fuego, y desde la organización se informó la suspensión de la competencia por razones de fuerza mayor, sin ahondar en detalles.