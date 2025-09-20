Catamarca: Policías y Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio de magnitud en un predio de Banda de Varela

A las 02:40 de la madrugada de hoy, por solicitud del SAE-911, personal de la Dirección Bomberos de la Policía llegó hasta la Ruta Provincial N° 1, en cercanías al loteo Corpacci, donde se estaba produciendo un incendio de magnitud.

Una vez en el lugar, los policías, con colaboración de sus pares de la Seccional de Banda de Varela y personal de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo y de la Brigada de Incendios Forestales, sofocaron las llamas que provocaron daños materiales parciales en el interior de un predio ubicado hacia el lado Este de la calzada, donde había acopiado fardos de paja, por lo cual Sumariantes de la Unidad Judicial N° 3 labraron las actuaciones correspondientes.