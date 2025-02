Policías retirados de Catamarca reclaman por incremento salarial

Esta mañana de lunes en la Plaza 25 de Mayo los policías retirados junto con los integrantes de mesa de diálogo brindaron una conferencia de prensa, donde manifestaron su postura y los planteos que vienen reclamando desde el año pasado para una mejora salarial, cuestionando duramente al Gobernador Raúl Jalil por suspender las audiencias acordadas y no haber recibido aún a la mesa de diálogo.

Luis Flores, uno de los referentes de los policías retirados, exigió un incremento salarial y una audiencia urgente con el mandatario: “Seguimos esperando por las respuesta y los resultados desde el año pasado. Queremos que quede en claro que nosotros respetamos la investidura del nuevo jefe de policía”.

Flores indicó que “la mesa de diálogo sigue haciendo las presentaciones. Lo que se logró el año pasado como aumento ya lo ha comido la obra social, nuestros impuestos, entonces hemos quedado en la nada. No nos sirven el aumento que viene dando el Gobierno, por supuesto como los otros sectores están manifestándoos han dado el aumento. Somos ajenos a esas manifestaciones pero coincidimos con el reclamo”.

Sobre las reuniones que deberían haber tenido con el mandatario provincial, Flores cuestionó que desde el año pasado se han suspendido o reagendado, generando que hasta el momento no hayan sido recibidos por el gobernador. “Desde el año pasado que el gobernador nos está faltando el respeto, no se lo vamos a permitir y no es una amenaza, es que nos vamos a poner firmes. No es un solo sector, es dentro y fuera de la fuerza. Vamos a ser un poco mas contundente”, aseveró.

Ante la pregunta de si los policías irían a medidas de fuerza como la sucedida el año pasado con la irrupción y el acampe en el predio de Casa de Gobierno, Flores aclaró que no era decisión suya, y que por el momento, la asamblea de los autoconvocados no habían determinado medidas tan extremas.

“Es salir a decir a la gente que nosotros no nos vamos a quedar quietos, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

El reclamo de los policías se une al de otros sectores públicos por incrementos salariales ante el desproporcional aumento en OSEP, facturas de los servicios de luz y gas, y la canasta básica. El pedido de mejora salarial se suma a los reclamos de los Docentes Autoconvocados, y los empleados de Obras Públicas quienes han realizado manifestaciones la semana pasada.