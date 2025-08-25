Policías detienen a peligro delincuente en Catamarca, luego de enfrentar agresiones de sus familiares

A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que una mujer manifestó que un hombre a bordo de una motocicleta habría cometido un ilícito en su perjuicio, perpetrado en la Avenida Virgen del Valle, entre México y calle Misael López, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron a cabo tareas de su especialidad y en inmediaciones a la intersección de las calles Parque Iguazú y San Juan Bautista, aprehendieron al presunto autor de apellido Encina (41), quien al notar la presencia policial habría intentado darse a la fuga, para luego arrojar golpes de puño al personal interviniente.

En ese momento, familiares del sujeto y vecinos de la zona agredieron físicamente a los policías, logrando lesionar a una Sargento, como así también lanzaron elementos contundentes contra la unidad móvil que resultó con importantes daños, en virtud de lo cual los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación y a su vez radicaron las denuncias penales correspondientes por lo acontecido.

Continuando con las averiguaciones y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 2, los investigadores materializaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la Manzana “X” del barrio Parque Norte, donde secuestraron una motocicleta Honda Wave gris 110 cc., y un casco marca “H5”, de color negro, que habrían sido utilizados cuando se cometió el hecho, tomando conocimiento la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las directivas a seguir.