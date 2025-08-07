Policías de Catamarca sofocaron el incendio de un automóvil

A las 21:30 de la noche de ayer, efectivos de la Subcomisaría de Balcozna llegaron hasta una calle pública S/N°, de esa localidad del Departamento Ambato, donde aparentemente se estaba produciendo un incendio.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron que, por causas que investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de un Chevrolet Corsa gris, propiedad de un hombre de 35 años de edad.

Tras realizar tareas de su especialidad, los uniformados sofocaron las llamas que causaron daños materiales parciales en el rodado, en tanto que el conductor fue asistido por profesionales médicos locales, a raíz de haber sufrido un corte en la cabeza cuando intentó salir del vehículo.

Por el siniestro, los policías labraron las actuaciones de rigor.