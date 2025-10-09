Policías de Catamarca secuestraron más de 2 kilos y medio de Marihuana y detuvieron a tres hombres

Anoche, a las 20:30, luego de arduas tareas investigativas, personal de la División Inteligencia, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llegó hasta el Río del Valle, a la altura del puente de la avenida Juan Chelemín, donde identificó a tres hombres de 30, 32 y 34 años de edad.

Durante el procedimiento, los policías incautaron dos (02) paquetes compactados y una bolsa de plástico, que contenían una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 2,200 Kg. de Marihuana, en virtud de lo cual se informó de todo lo acontecido al Juzgado Federal, desde donde se dispuso la detención de estas personas.

Seguidamente y continuando con las pesquisas, los investigadores materializaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la localidad de Sumalao, Departamento Valle Viejo, donde secuestraron otros 364 Gr., de la misma sustancia, cuarenta y nueve (49) semillas de la variedad Cannabis Sativa y una balanza marca Aspen, que fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente, en tanto que una mujer mayor de edad quedó supeditada a la prosecución de la causa.