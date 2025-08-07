Policías de Catamarca secuestraron casi 500 semillas de marihuana de un taxi en Capayán

En la mañana de hoy, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaban control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de Nueva Coneta, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Capayán, procedieron a controlar un Taxi Chevrolet Corsa blanco, en el que circulaba un hombre de 48 años de edad.

Al inspeccionar el rodado, la can “LIA” adiestrada para detectar estupefacientes, realizó una marcación en un bolso de colores negro y rojo, y al darle apertura, los policías secuestraron unas cuatrocientas noventa y siete (497) semillas de la variedad Cannabis Sativa, que fueron puestas a disposición del Juzgado Federal, desde donde se impartieron las directivas a seguir.