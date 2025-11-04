Policías de Catamarca secuestraron 81 paquetes de hojas de coca en un puesto caminero de Capayán

Anoche, a las 21:00, mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de “Nueva Coneta”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Capayán, controlaron automóvil Ford Fiesta, de color azul, conducido por un hombre de 31 años de edad, en compañía de dos jóvenes de 25 y 26 años.

Al inspeccionar el vehículo, los policías observaron que estas personas transportaban dos bolsas de plástico y un neumático que en su interior contenía paquetes envueltos en papel de diario, en virtud de lo cual solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas, quienes al realizar tareas de su especialidad, procedieron al secuestro de ochenta y uno (81) paquetes de hojas de coca, que arrojaron un pesaje de unos 22,410 Kg., y del neumático mencionado, tomando conocimiento e intervención el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.