Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Policías de Catamarca secuestraron 81 paquetes de hojas de coca en un puesto caminero de Capayán

Anoche, a las 21:00, mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de “Nueva Coneta”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Capayán, controlaron automóvil Ford Fiesta, de color azul, conducido por un hombre de 31 años de edad, en compañía de dos jóvenes de 25 y 26 años.

Al inspeccionar el vehículo, los policías observaron que estas personas transportaban dos bolsas de plástico y un neumático que en su interior contenía paquetes envueltos en papel de diario, en virtud de lo cual solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas, quienes al realizar tareas de su especialidad, procedieron al secuestro de ochenta y uno (81) paquetes de hojas de coca, que arrojaron un pesaje de unos 22,410 Kg., y del neumático mencionado, tomando conocimiento e intervención el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

  • Comienzan los play-offs del Catamarca Pádel Tour

    Comienzan los play-offs del Catamarca Pádel Tour

    El torneo que se juega entre semana, culminó su fafse regular, y entre martes y miércoles tiene la disputa, en Adami, de los 4tos de Final de las cuatro categorías en juego Luego de una durísima primera fase, con siete partidos disputados cada dupla, la 2da Edición del Catamarca Pádel Tour tiene, entre este martes…

  • Catamarca avanza con la optimización del servicio de agua

    Catamarca avanza con la optimización del servicio de agua

    El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con parte de su equipo para definir una agenda de obras y acciones que el Gobierno provincial desarrollará en el norte del departamento Belén. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, autoridades de Vialidad Provincial, equipos técnicos de Aguas de Catamarca SAPEM, y…

  • La defensa ante la Justicia del conductor que provocó la tragedia familiar en José C. Paz

    La defensa ante la Justicia del conductor que provocó la tragedia familiar en José C. Paz

    Amante de la noche, fanático de la velocidad y un apasionado por el cuarteto. Así, si uno observa sus cuentas de redes sociales, se lo puede describir brevemente a Michael Jean Carballo, el conductor que protagonizó un choque fatal en la localidad bonaerense de José C. Paz, por el cual murieron Enzo y Eliana Benítez. Mientras “Micha”, tal como lo…

  • Policías de Catamarca secuestraron 81 paquetes de hojas de coca en un puesto caminero de Capayán

    Policías de Catamarca secuestraron 81 paquetes de hojas de coca en un puesto caminero de Capayán

    Anoche, a las 21:00, mientras numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de “Nueva Coneta”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Capayán, controlaron automóvil Ford Fiesta, de color azul, conducido por un hombre de…

  • Hospital Garrahan: nuevo aumento salarial, será cercano al 60% en la asignación básica para todo su personal

    Hospital Garrahan: nuevo aumento salarial, será cercano al 60% en la asignación básica para todo su personal

    El Hospital Garrahan anunció un incremento salarial cercano al 60 por ciento en la asignación básica para todo su personal, medida que alcanzará a trabajadores de planta, contratados bajo régimen de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. Según informó la institución, el aumento consolida el proceso de mejora iniciado en diciembre de 2023, con la nueva gestión…

  • Catamarca: detienen a un joven que manejaba peligrosamente una moto y quiso agredir a personal policial

    Catamarca: detienen a un joven que manejaba peligrosamente una moto y quiso agredir a personal policial

    En la madrugada de hoy, a las 03:20, mientras numerarios del GAM-Pampa realizaban recorridos preventivos por la ruta provincial N° 41, en inmediaciones al barrio 32 Viviendas, de la localidad de San José de Piedra Blanca, Departamento Fray Mamerto Esquiú, aprehendieron a una persona del sexo masculino de apellido Leiva (20), en virtud que, momentos antes, habría sido sorprendido…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4