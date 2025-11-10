Policías de Catamarca rescataron a dos personas en Ambato

Ayer, efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, tomaron conocimiento que dos personas de 33 y 50 años de edad, habrían ascendido llevando animales de arreo hacia un cerro de la zona por la ruta provincial N° 4, a altura del Km. N° 22, de la localidad de El Rodeo, Departamento Ambato, y no podían bajar por sus propios medios.

Rápidamente, los policías montaron un operativo de rescate y llegaron al lugar, donde encontraron a un hombre y una mujer, a quienes le brindaron los primeros auxilios y la contención correspondiente, y es dable hacer mención, que ambos estaban en buen estado de salud y manifestaron a los Policías su voluntad de no ser asistidos por profesionales médicos.

Desde la Jefatura de Policía se sigue recomendando a las personas que planean realizar actividades de senderismo u otras que demanden recorrer caminos o zonas donde la señal es poca o nula para entablar comunicación, que den aviso a la dependencia policial más cercana, indicando los lugares que pretenden recorrer y el tiempo estimado para tal actividad, ya que en caso de ocurrir una contingencia se activarán los protocolos correspondientes para poner en resguardo la integridad física de los participantes.