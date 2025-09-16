Policías de Catamarca recuperaron una moto, secuestraron otra y aprehendieron a los supuestos autores del robo

Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 4, en la que una joven mujer de 20 años de edad comentó que le habrían sustraído una motocicleta Honda Wave 110 cc., tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones llegaron hasta el barrio San Martín, donde observaron a los supuestos autores, quienes al percatarse de la presencia de la unidad móvil, se habrían dado a la fuga, siendo interceptados a los pocos metros por motoristas del COEM-Kappa.

En el lugar, los policías aprehendieron a los sujetos de apellidos Moreno (41) y Tapia (42), como así también secuestraron un (01) teléfono celular, la suma de siete mil setecientos pesos ($7.700) en efectivo, que tenían en su poder estas personas y una moto Keller 110 cc., en la que circulaban, en virtud de lo cual convocaron a Peritos de la Dirección General de Criminalística, para que realicen tareas de su especialidad.

Continuando con las tareas investigativas y con colaboración de personal de calle de las Seccionales Cuarta y Quinta, los investigadores materializaron una medida Judicial en un inmueble del barrio antes mencionado, donde lograron recuperar el rodado sustraído, que fue incautado, al igual que prendas de vestir que habrían utilizado al momento de perpetrar el hecho.

Finalmente, los hombres fueron alojados en la dependencia policial y puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste.