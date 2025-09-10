Policías de Catamarca recuperaron elementos sustraídos en Capital y Valle Viejo: dos detenidos

Conforme a denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 4, N° 9 y N° 10, en la que cuatro personas de ambos sexos mayores de edad, manifestaron haber sido víctimas de distintos hecho ilícitos, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializó registros domiciliarios ordenados por las Fiscalías de Instrucciones N° 2, N° 4 y N° 9, en inmuebles ubicados en el Complejo Habitacional Valle Chico, en los barrios Papa Francisco y Parque Norte de esta Ciudad Capital y en el barrio 16 Viviendas de la localidad de Sumalao, Departamento Valle Viejo.

En dichos lugares, conjuntamente con Sumariantes de los Precintos Judiciales mencionados, los policías lograron recuperar una (01) PlayStation 4 con su respectivo cable de alimentación, un (01) teclado, un (01) mouse, un (01) Joystick, cuatro (04) sillones, una (01) sierra circular marca Black Decker 1500 W., y un (01) teléfono celular Samsung Galaxy A04 con su respectiva funda, que quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente.

Finalmente, dos jóvenes de 18 años, ambos de apellido Lucena, fueron arrestados y alojados en la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes.