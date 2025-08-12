Policías de Catamarca recuperan costosos elementos robados

A raíz de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 4, en la que un joven de 29 años de edad indicó que desconocidos le habrían sustraído elementos del interior de su camioneta Fiat Toro, que estaba estacionada en la calle Arrayanes, inmediaciones a la intersección con avenida Presidente Arturo Illia, tras llevar a cabo tareas investigativas personal policial, materializó un registro domiciliario en un inmueble del barrio 35 Viviendas Norte.

En dicho lugar y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Nominación, los investigadores lograron recuperar un (01) teclado Microkorg MK1 rígido, una (01) valija semirrígida, tres (02) pedales marca Electro-Harmonix con sus respectivos transformadores de corriente, un (01) pedal de Sustain Kurzweil, una (01) consola mixer marca Behringer Xenyx 1202, tres (03) cables canon, ocho (08) cables plug TRS, dos (02) micrófonos Shure SM58 y un (01) micrófono marca Shure Beta, que quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.