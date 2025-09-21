Policías de Catamarca localizaron a un grupo de adolescentes que se habrían desorientado en El Rodeo

Anoche, a las 22:00, a través de un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría de El Rodeo tomaron conocimiento que en horas de la tarde, cuatro adolescentes de 17 años de edad, habrían ascendido al Cristo Redentor de esa villa veraniega del Departamento Ambato y no habían regresado.

De inmediato, con colaboración de sus pares del Grupo Infantería de Acción Rápida (GIMAR), los numerarios activaron un operativo de búsqueda y ascendieron a pie al lugar mencionado, en tanto que numerarios de la División Drones de la Policía de la Provincia hicieron volar en la zona una aeronave no tripulada.

Finalmente, los efectivos lograron ubicar en buen estado de salud a los jovencitos, para luego iniciar el descenso y posteriormente restituirlos a sus familiares.