Policías de Catamarca le salvaron la vida a un bebé

Alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Décima se hicieron presentes en un domicilio de la Manzana N° 46 del barrio Los Médanos, donde solicitaban la presencia policial.

En el lugar, los policías observaron a dos personas de ambos sexos, de las cuales una de ellas tenía en sus brazos a su hija, una bebé de 6 meses de vida, y pedían ayuda debido a que aparentemente se habría broncoaspirado.

De inmediato, el personal interviniente procedió a ingresarlos en la unidad móvil para trasladarlos de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón, y durante el trayecto la pequeña habría perdido el conocimiento y no respiraba, por lo que rápidamente el Oficial Inspector Fernando Lazarte, junto al Oficial Principal César Delgado, procedieron a practicarle maniobras de Heimlich, logrando estabilizarla para luego continuar camino hacia el nosocomio, donde le brindaron la asistencia médica correspondiente.