Policías de Catamarca impidieron que una mujer se quitara la vida

Anoche, a través de un llamado telefónico, personal de la Comisaría Departamental El Alto tomó conocimiento que una persona del sexo femenino habría salido de su domicilio ubicado en esa localidad del Departamento homónimo, a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., con aparentes intenciones de atentar contra su vida.

De inmediato y con las características recabadas, los policías llevaron a cabo un rastrillaje por la zona y en un descampado existente en inmediaciones al barrio La Loma, observaron que una mujer de 41 años de edad, estaba sentada en el suelo inconsciente, con una campera atada a su cuello y a un árbol, por lo que rápidamente el Oficial Ayudante Franco Pacheco procedió a desatarla y la Cabo Primero Fernanda Agüero le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarla hasta el arribo de profesionales médicos, quienes la trasladaron al Hospital Zonal, en virtud de lo cual sumariantes de la Unidad Judicial N° 12 labraron las actuaciones de rigor.

