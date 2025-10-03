Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

Luego de tareas investigativas realizadas por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en inmuebles ubicados en el sector Sur de esta Ciudad Capital.

Tras irrumpir en las viviendas, los policías secuestraron envoltorios de plástico con sustancias tipo polvo blanco y herbácea, que al ser sometidos a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de cocaína y marihuana respectivamente, como así también incautaron cien (100) comprimidos de Midazolam de 15 ml., una (01) balanza de precisión, dos (02) teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, una (01) motocicleta Motomel Blitz blanca y la suma de cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($473.750) en efectivo.

Al finalizar las medidas Judiciales, tres mujeres de 30, 33 y 56 años de edad fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir, y cabe señalar que estos procedimientos fueron posibles gracias a llamadas anónimas realizadas por distintas personas a la línea gratuita 0800-555-6637 de la Dirección Drogas Peligrosas.