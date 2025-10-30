Policías de Catamarca detuvieron a dos jóvenes y secuestraron marihuana en Capital y Valle Viejo

Durante la mañana de hoy, tras realizar tareas investigativas y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron dos allanamientos en domicilios ubicados en calle La Rioja al 700, de esta Ciudad Capital, y en el pasaje Monseñor Oviedo S/N° de la localidad de San Isidro, Departamento Valle Viejo.

En dichos inmuebles, los investigadores secuestraron cuatro envoltorios y tres bolsas de plástico con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de unos 765 Grs., de marihuana, como así también incautaron una balanza tipo gramera y dos (02) teléfonos celulares marcas iPhone y Motorola.

Al finalizar las medidas Judiciales, dos jóvenes de 25 y 27 años de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.