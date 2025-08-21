Policías de Catamarca capacitaron a estudiantes y docentes sobre primeros auxilios

En la jornada de ayer, efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia llegaron hasta la Escuela Unidad Institucional N° 1“Ribera del Valle”de esta Ciudad Capital. En la oportunidad, los profesionales brindaron una charla informativa, donde instruyeron a docentes y a alumnos de 4to, 5to y 6to grado sobre maniobras de RCP.

Esta actividad, que responde a los lineamientos de la Jefatura de la Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, pretende formar a la comunidad en general para que ante una situación de emergencia, todos puedan actuar de manera rápida y efectiva.