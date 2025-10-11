Policías de Catamarca asistieron a un niño que se había broncoaspirado y le salvaron la vida

Durante la mañana de ayer, ingresó un llamado telefónico al SAE-911, donde una mujer manifestó que su pequeño hijo de 1 año y 10 meses de vida, se habría broncoaspirado mientras lo amamantaba.

Rápidamente, la Sargento Ayudante de Policía Liliana Bustamante activó el protocolo de asistencia y le indicó a la madre los pasos a realizar para un procedimiento de primeros auxilios de emergencia y liberar las vías respiratorias, mientras que, paralelamente, numerarios de la Comisaría Décima Segunda fueron alertados para que se constituyeran en el barrio La Cruz Negra, donde se registró la situación.

Una vez en el lugar, el Oficial Ayudante Federico Nieva Palacios, numerarios de la dependencia referida, tomó al pequeño y le realizó la maniobra de Heimlich hasta que logró estabilizarlo, para luego trasladarlo en la unidad móvil hasta la Maternidad Provincial 25 de Mayo y posteriormente al Hospital de Niños “Eva Perón”, donde recibió la asistencia médica correspondiente.