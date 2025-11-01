Radio TV Valle Viejo
Policías de Catamarca arrestaron a 13 personas y secuestraron motos durante un operativo en el Sur de la Capital

Entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, numerarios de la Comisaría Novena, con colaboración de sus pares del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR), COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), realizaron operativos de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de la jurisdicción.

Al finalizar, los policías arrestaron a trece (13) personas, mayores de edad, por haber infringido disposiciones del Código de Faltas de la Provincia y secuestraron dos (02) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, en virtud que sus conductores no cumplieran con lo normado en la Ley Nacional de Tránsito. Finalmente, los arrestados fueron alojados en la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones de rigor.

