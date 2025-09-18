Policías catamarqueños salvaron la vida de un joven que se estaba ahorcando en el sector Sur de la Capital

A las 19:30 de la tarde de hoy, mientras numerarios de la Seccional Sexta realizaban recorridos preventivos por la intersección de avenida Los Minerales y calle Marcelino Augier, tomaron conocimiento a través de un transeúnte, que una persona del sexo masculino habría ingresado a un descampado de la zona con aparentes intenciones de atentar contra su vida.

Rápidamente, los policías se constituyeron en el lugar y tras un rastrillaje, observaron que un joven de 21 años de edad, habría decido ahorcarse en un árbol, y se encontraba con escasos signos vitales, en virtud de lo cual el Sargento Ayudante Javier Pedro Miguel Farías Ortiz logró cortar la cuerda de la cual pendía su cuerpo, y de inmediato el Oficial Ayudante Thomas Rodrigo Ayosa con el Cabo 1° Diego Hernán Giménez le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarlo hasta el arribo de profesionales médicos del SAME, quienes lo asistieron y luego lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista para la atención correspondiente.

Finalmente, sumariantes del Precinto Judicial N° 6 labraron las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía del Distrito Oeste.