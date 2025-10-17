Policías autoconvocados de Catamarca convocaron a asamblea por un sueldo digno

Desde la Mutual de Policías Retirados de Catamarca se emitió un comunicado mediante el cual se realiza una convocatoria para tratar la coyuntura que afecta al sector: “En virtud de los planteos realizados por parte del personal de Seguridad, en actividad y Retirados, quiénes manifiestan estar sufriendo por la situación económica que vive el país, los efectos de la crisis cambiaria que reproduce inestabilidad en los precios, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, interfiriendo en el normal funcionamiento de nuestras familias, y por supuesto al correcto cumplimiento del servicio”, señala el texto.

Agrega que “considerando la magnitud de los problemas, nos reunimos a dialogar en busca de una solución para cada hogar, para cada persona. Sí te sientes parte de nuestra lucha por lograr el reconocimiento real a nuestro rol profesional, te pedimos que sumes tu aporte participando de la reunión a realizarse el próximo lunes 20, a las 18:00 horas, en la sede de la Mutual de Policías Retirados, ubicado en San Martín 1066”.