Policías aprehendieron a una persona por un desorden entre dos bandos en las 1.000 viviendas

Anoche, a las 22:00, alertados por un llamado telefónico, numerarios de la Comisaría Sexta se constituyeron en la plaza Tinkunaku, del barrio Libertador II, donde se estaba produciendo un desorden de gran magnitud.

Una vez en el lugar, los policías divisaron un grupo de sujetos arrojando elementos contundentes contra los vehículos estacionados en las inmediaciones y los ocasionales transeúntes, y al percatarse de la presencia policial, los revoltosos se desplazaron para luego ingresar en la Peatonal N° 14, desde donde continuaron con las agresiones contra la unidad móvil y los uniformados, haciendo caso omiso a la voz de alto dada.

Ante esta situación, con colaboración de sus pares del COEM-Kappa, GIR-Sur, División Guardia Infantería, Cuerpo Guardia Infantería Femenino y de las Seccionales Segunda y Novena, los efectivos controlaron la situación y aprehendieron a uno de los presuntos autores del hecho, un hombre de apellido Aragón (40), quien habría intentado agredir a los policías con un palo, para luego arrojarles golpes de puño y puntapiés.

Una vez en la dependencia policial, esta persona se habría autolesionado golpeando su cabeza contra una puerta, por lo que debió ser asistida por profesionales médicos del SAME y trasladada al Hospital San Juan Bautista con custodia policial, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

A raíz de los incidentes, un agente de Policía resultó lesionado, en tanto que un elemento de protección y la puerta de ingreso de la dependencia policial resultaron con daños materiales, en virtud de lo cual el personal policial radicó las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 6.