Radio TV Valle Viejo
Policías aprehendieron a una persona por un desorden entre dos bandos en las 1.000 viviendas

Anoche, a las 22:00, alertados por un llamado telefónico, numerarios de la Comisaría Sexta se constituyeron en la plaza Tinkunaku, del barrio Libertador II, donde se estaba produciendo un desorden de gran magnitud.

Una vez en el lugar, los policías divisaron un grupo de sujetos arrojando elementos contundentes contra los vehículos estacionados en las inmediaciones y los ocasionales transeúntes, y al percatarse de la presencia policial, los revoltosos se desplazaron para luego ingresar en la Peatonal N° 14,  desde donde continuaron con las agresiones contra la unidad móvil y los uniformados, haciendo caso omiso a la voz de alto dada.

Ante esta situación, con colaboración de sus pares del COEM-KappaGIR-SurDivisión Guardia InfanteríaCuerpo Guardia Infantería Femenino y de las Seccionales Segunda Novena, los efectivos controlaron la situación y aprehendieron a uno de los presuntos autores del hecho, un hombre de apellido Aragón (40), quien habría intentado agredir a los policías con un palo, para luego arrojarles golpes de puño y puntapiés.

Una vez en la dependencia policial, esta persona se habría autolesionado golpeando su cabeza contra una puerta, por lo que debió ser asistida por profesionales médicos del SAME y trasladada al Hospital San Juan Bautista con custodia policial, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

A raíz de los incidentes, un agente de Policía resultó lesionado, en tanto que un elemento de protección y la puerta de ingreso de la dependencia policial resultaron con daños materiales, en virtud de lo cual el personal policial radicó las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 6.

  • Catamarca: lo detuvieron por amenazar de muerte a dos personas

    Catamarca: lo detuvieron por amenazar de muerte a dos personas

    En la noche de ayer, a las 21:30, en la calle 9 de Julio, entre Florida y Santa Fe, numerarios de la Comisaría Décima aprehendieron a un hombre de apellido Soto (30) e incautaron una motocicleta Honda Tornado 250 cc. El ahora aprehendido sería uno de los presuntos autores de haber amenazado de muerte a dos personas utilizando un palo…

  • Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones comunicaron que no asistirán a la Cámara de Diputados para ser interpelados

    Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones comunicaron que no asistirán a la Cámara de Diputados para ser interpelados

    Los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistirán hoy a la Cámara de Diputados para ser interpelados por el cuerpo legislativo, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales. Los funcionarios comunicaron mediante una nota la inasistencia. La semana pasada, se aprobó a instancias de la oposición…

  • Catamarca: Salud realizó prestaciones clínicas en la Escuela Luisa María Sesín

    Catamarca: Salud realizó prestaciones clínicas en la Escuela Luisa María Sesín

    El Programa Provincial Lleguemos al Barrio, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo un operativo en la Escuela de Educación Especial N°31 “Luisa María Sesin”. En total, se realizaron 144 prestaciones de clínica médica, pediatría, obstetricia, odontología y fonoaudiología. Además, se realizaron consultas de nutrición, atenciones de enfermería, se aplicaron…

  • Un hombre que había cumplido condena por homicidio, asesinó a un joven a puñaladas

    Un hombre que había cumplido condena por homicidio, asesinó a un joven a puñaladas

    Un joven de 27 años fue asesinado de una puñalada este martes por la noche en la plaza principal de La Trinidad, departamento Chicligasta, Tucumán. Por el crimen fue detenido un hombre de 31 años, identificado como Iván Emiliano Gambaro, quien ya había cumplido una condena por homicidio. El hecho ocurrió cerca de las 20.10,…

  • El Gobierno de Catamarca dio más detalles sobre la implementación de la jornada completa en todas las escuelas de Catamarca

    El Gobierno de Catamarca dio más detalles sobre la implementación de la jornada completa en todas las escuelas de Catamarca

    El gobernador Raúl Jalil convocó a parte de su Gabinete para abordar temas importantes vinculados a Educación, Salud y seguridad. El primer mandatario provincial convocó a una reunión a los equipos de Seguridad, Salud y Educación, con el objetivo de profundizar las políticas públicas integrales que fortalezcan el entramado social en toda la provincia. Participaron…

