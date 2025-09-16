Polémico comienzo de un juicio oral y público en Catamarca: un juez prohibió al cronista de Radio TV Valle Viejo que registrara imágenes

Hoy martes, inició el juicio popular contra Jorge Vera, excomisario de la Policía de la Provincia, por la muerte de Lucas Mohamad en un siniestro vial en Ruta Nacional Nº 40, el 28 de marzo de 2023.

Vera, imputado por el delito de homicidio culposo, embistió con su camioneta Ford Ranger a Lucas cuando éste retornaba en motocicleta a su hogar en la localidad de Londres. El motociclista fue trasladado de urgencia al hospital de Belén pero, lamentablemente, por la gravedad de las heridas, falleció minutos después.

Para la querella, ejercida por la Dra. Silvia Barrientos, el hecho se produjo por la conducción imprudente del expolicía.

En el inicio del debate, el juez Jorge Rolando Palacio impidió la labor de Carlos López Véliz, el cronista de Radio TV Valle Viejo, único periodista presente en ese momento en la sala de audiencias. El magistrado le pidió de mala manera, según el propio trabajador de la prensa, que dejara de registrar imágenes. Luego, aparentemente el juez recapacitó y lo habría invitado a presenciar el juico, hecho que López Véliz rechazó.