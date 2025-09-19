Radio TV Valle Viejo
Plan de Conectividad Educativa en Catamarca: 300 escuelas rurales recibirán antenas para acceder a internet

En el marco del Plan de Conectividad Educativa, el Gobierno de Catamarca distribuirá un total de 300 antenas en escuelas a lo largo y ancho del territorio provincial, lo que permitirá ampliar y mejorar el acceso a internet en los establecimientos y garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de propuestas pedagógicas digitales.

Este viernes se concretó la entrega de antenas a la Provincia para dotar y comenzar a distribuir internet satelital a 300 escuelas rurales. La iniciativa se implementará a través de la tecnología de Starlink, garantizando acceso de calidad en zonas donde la conectividad tradicional resulta limitada o inexistente.

El acto contó con la participación del gobernador Raúl Jalil; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, y el CEO de Telecentro, Fernando Herrera, quienes destacaron el alcance estratégico del acuerdo. “Este acuerdo nos permite saldar una deuda histórica con nuestras comunidades rurales. La educación del futuro necesita conectividad, y hoy damos un paso concreto para que ningún estudiante catamarqueño quede afuera”, expresó el gobernador Raúl Jalil.

Por su parte, Herrera subrayó el rol de la empresa en este desafío: “Nuestra misión es llevar internet a donde antes parecía imposible. Con Starlink y este trabajo conjunto con la provincia, miles de chicos y docentes tendrán acceso a las mismas oportunidades digitales que en cualquier ciudad del mundo”.

El convenio busca reducir la brecha digital y educativa, asegurando que niños, niñas y docentes de áreas rurales puedan acceder a los mismos recursos tecnológicos y pedagógicos que en los centros urbanos. Con esta medida, Catamarca se convierte en una de las primeras provincias argentinas en apostar de manera masiva por la conectividad satelital como herramienta para potenciar el desarrollo educativo.

Cada escuela contará con antenas Starlink de última generación, asegurando un servicio estable, veloz y seguro para actividades educativas, administrativas y comunitarias.

Este acuerdo refleja la visión compartida entre el Gobierno de Catamarca y Telecentro de que la conectividad es un derecho esencial y una herramienta de inclusión social. Con la llegada de internet satelital a las escuelas rurales, miles de estudiantes catamarqueños podrán aprender, crear y conectarse con el mundo, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para toda la provincia.

