Radio TV Valle Viejo
Plan de Asfaltado Provincial en Catamarca: se pavimentaron accesos claves en Fray Mamerto Esquiú 

Días atrás, el gobernador Raúl Jalil, acompañado de la intendenta Alejandra Benavidez y el senador Guillermo Ferreyra, dejaron inaugurada la obra de asfaltado de las calles Álvarez Condarco y Gregoria Matorras, ambas principales vías de acceso al Estadio Evita, en la localidad de San Antonio. 

La inauguración contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Juan Marchetti; el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo; las diputadas Claudia Palladino y María Argerich; la presidenta del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, Valeria Sobrado; concejales, funcionarios, entre otros.

Se trata de una obra de más de 1.300 metros de asfaltado que fue ejecutada en una tarea conjunta entre el Gobierno de la provincia a través de Vialidad Provincial y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, jerarquizando dos de los principales ingresos al Estadio Evita uno de los más importantes predios deportivos del Valle Central.

La intendenta Benavidez agradeció el enorme apoyo del Gobierno de la provincia, ya que sin su acompañamiento obras de esta envergadura no serían posible. “Esto es progreso, es crecimiento para nuestra ciudad. Siempre apostamos a trabajar en equipo y este es el resultado. Gracias Gobernador, gracias Guillermo (Ferreyra) por seguir acompañando a gestionar, gracias a cada uno de los trabajadores, tanto de Vialidad como de nuestro municipio”, dijo.

Finalmente, el senador Guillermo destacó que esta es una muestra clara de la importancia de la obra pública y el valor de organismos, como Vialidad Nacional, para la ejecución de obras que tanta falta les hacen a los argentinos para mejorar la transitabilidad y la seguridad en las rutas.

