Plan de Asfaltado Provincial en Catamarca: se inauguró la pavimentación en el Barrio San Sebastián

El Gobierno de Catamarca continúa ejecutando el Plan de Asfaltado Provincial en todo el territorio catamarqueño. Este lunes, en el marco de la visita del gobernador Raúl Jalil a Pomán, quedó inaugurado el tramo de pavimentación en el Barrio San Sebastián. En el acto acompañaron el intendente Francisco Gordillo; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo.

Dando continuidad a las obras que se ejecutan dentro del marco del Plan de Asfaltado provincial, que lleva adelante la administración central junto a los diferentes municipios catamarqueños, se repavimentó un tramo de 1.200 metros en la sección que une la Plaza principal con el Barrio de San Sebastián. Además, realizaron obras complementarias como bacheo asfáltico, riego de liga y construcción de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 cm., y la construcción de obra básica y pavimentación en el acceso al Barrio San Sebastián en una longitud de 650 metros.

La vecina María López destacó el impacto de la obra: “en este aniversario de Pomán celebramos un trabajo compartido, y pedimos que sigamos construyendo puentes entre barrios, vecinos y funciones porque el progreso del barrio San Sebastián debe ser el espejo del progreso de todo Pomán”.

Por su parte, Fernando Castillo director de vialidad provincial, manifestó: “Es un orgullo poder inaugurar un tramo más de este plan de asfaltado, que tanto tiene que ver con la conectividad y el desarrollo de nuestros pueblos”.

Castillo completó expresando que “el compromiso del Gobernador con el trabajo es inquebrantable y se refleja a lo largo y ancho de la provincia, al igual que el equipo de Vialidad provincial, que trabaja las 24 horas por Catamarca y sus caminos”.