Radio TV Valle Viejo
Plan de Asfaltado en Catamarca: se inauguró la nueva pavimentación en el ingreso a Siján

El Gobierno de Catamarca avanza con el Plan de Asfaltado Provincial en todo el territorio catamarqueño. Este viernes quedó inaugurado el tramo de 2.600 metros de pavimentación en Ruta Provincial N°209 en el ingreso a la localidad de Siján, jurisdicción del municipio de Saujil.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil y contó con la presencia del intendente de Saujil, Enzo Carrizo; la senadora nacional Lucía Corpacci; la diputada nacional Silvana Ginocchio; el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y vecinos de la comunidad.

La obra se enmarca en la política de infraestructura vial que lleva adelante la administración provincial en conjunto con los municipios. En Siján, los trabajos incluyeron repavimentación a lo largo de 2.600 metros, instalación de una garita, bacheo asfáltico, riego de liga, construcción de carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 cm y obras básicas de acceso.

En la ocasión, Néstor Ibarra, vecino de la localidad, destacó que “esta obra, anhelada por años, no solo embellece el ingreso a Siján, sino que también nos brinda mayor seguridad, comodidad y calidad de vida”.

Por último, durante la visita a Saujil el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, y el intendente Enzo Carrizo, rubricaron un convenio para ejecutar la pavimentación de 2.000 metros en calles de la localidad.

