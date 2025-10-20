Plan criminal de Laurta: perito afirmó que “es un psicópata totalmente imputable”

“No es un neurótico, es un psicópata totalmente imputable”, aseguró perito forense y psicólogo Alejandro Farji al realizar un análisis detallado sobre el perfil criminal de Pablo Rodríguez Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba; y el crimen del remisero Matín Palacio, cuyo cuerpo apareció decapitado y desmembrado en el departamento Concordia.

Según explicó, la psicopatía se caracteriza por la ausencia de conciencia de enfermedad y de sentimiento de culpa, lo que impide que el sujeto reconozca la necesidad de castigo o arrepentimiento.

“La característica de la psicopatía es que no hay conciencia a enfermedad. Si no hay conciencia a enfermedad, no hay sentimiento de culpa, y si no hay sentimiento de culpa, no hay necesidad de castigo”, detalló.

Conductas y estructura psicológica

Farji destacó que, además de rasgos psicopáticos, Laurta presenta conductas propias de los psicóticos: “Por ejemplo, estar arriba de un tanque, quedarse viviendo ahí, hacer sus necesidades”, ilustró.

El perito explicó que las estructuras cerebrales vinculadas al comportamiento adulto se consolidan en la primera infancia, y que la ausencia de una figura paterna influyente puede determinar patrones de personalidad en la vida adulta. “Esta estructura se consolida hasta los 5 años de edad. Después es muy difícil que cambie”, precisó.

La función del padre y el deseo de apropiación

En su análisis, Farji subrayó la importancia de la figura paterna simbólica en la formación de límites y valores.

“Lo importante es si este sujeto tuvo padre o no. Si tuvo padre y cumplió la función de introducir la ley, de diferenciar lo permitido de lo prohibido”, indicó.

Aclaró que no se refiere al padre biológico, sino a la función paterna como contención y autoridad moral. “El objetivo inconsciente de este sujeto es apropiarse del hijo. Está recreando algo que él no tuvo. El chico es el representante de él, y él es lo que le faltó”, sostuvo.

Pablo Rodríguez Laurta

Farji ilustró la falta de remordimiento del femicida con una escena que se volvió emblemática tras los crímenes: “Fíjense que él va caminando contento después de haber cometido tres crímenes. Y juega con el nene en la puerta, como que el resto no le importa. No tiene remordimiento, es un psicópata y los psicópatas no tienen culpa”.

“A lo mejor, el abogado penalista le dice ‘hacete el loco’”

Consultado sobre la posibilidad de que Laurta busque declararse inimputable, el perito deslizó: “A lo mejor, el abogado penalista le dice ‘hacete el loco para ser inimputable’”.

Sin embargo, remarcó que su perfil no encaja en una psicosis, sino en una estructura psicopática cristalizada: “Es un delirio sistematizado. El objetivo era tener a su hijo y quedarse ellos dos solos. Algo pasó con su padre, porque no tiene internalizada la ley. El psicópata tiene su propia justicia”.

Finalmente, Farji concluyó: “No hay remordimiento porque no hay culpa. Nunca va a sentir culpa, porque su estructura está consolidada, cristalizada como una reacción química”.

Fuente: La Nación