Pilar Sordo llega a Catamarca con su conferencia: “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”

Pilar Sordo, psicóloga y conferencista internacional, llega mañana miércoles 10 de setiembre a Catamarca a brindar su conferencia denominada “Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres”, en el marco de su gira por el país.

La conferencia brinda una oportunidad única para explorar el poder de la autocomunicación y el impacto que nuestras palabras tienen sobre nuestro bienestar emocional y nuestra autoestima. Pilar Sordo, con su estilo característico y profundo, invita a todos aquellos interesados en transformar su relación consigo mismos a descubrir cómo el lenguaje interno puede ser la clave para una vida más plena y equilibrada.

“Es una investigación que tiene como 8 años, que aún no ha terminado y pretende responder la pregunta de qué depende nuestra salud mental. Cuando descubro que tiene que ver con el diálogo interno se arma esta conferencia que es divertida, profunda, con anécdotas maravillosas y un montón de contenido que a la gente le ha encantado”, indicó la profesional, una de las más reconocidas y viralizadas en las redes sociales gracias a sus charlas.

Durante la conferencia, se abordarán temas clave como: El poder de las palabras y cómo el lenguaje interno moldea nuestra realidad; la relación entre el pensamiento y el bienestar emocional; autocrítica versus autocompasión: cómo transformar los pensamientos autocríticos en afirmaciones empoderadoras; La importancia del amor propio y cómo construirse a través del lenguaje; herramientas prácticas para mejorar el diálogo interno y el impacto del lenguaje en las relaciones interpersonales. La charla se realizará a partir de las 21 hs en el Cine Teatro Catamarca y las entradas se pueden adquirir por boletería o por la plataforma norteticket.com.