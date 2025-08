Pidieron 18 años de cárcel para Agustín López Gagliasso, de 20 años, quien atropelló y mató a madre e hija en Rosario

En el marco de la investigación por el trágico accidente vial protagonizado por Agustín López Gagliasso, quien el 21 de enero pasado perdió el control de su vehículo mientras conducía a toda velocidad por la costanera de la ciudad de Rosario, Santa Fe, atropelló y mató a Tania Gandolfi (40) y su hija, Agustina García (17), las fiscales a cargo del caso solicitaron 18 años de prisión para el imputado por doble homicidio con dolo eventual.

Este miércoles, las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, presentaron el requerimiento para la elevación a juicio oral y público a López Gagliasso.

Además, solicitaron la pena de 18 de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para la conducción de automotores, según precisaron fueron judiciales. La querella, por su parte, acompañó la solicitud de la Fiscalía.

López Gagliasso, de 20 años y quien permanece detenido bajo prisión preventiva, está imputado por los delitos de homicidio simple con dolo eventual de Tania Daniela Gandolfi, homicidio simple con dolo eventual de Agustina Magali Garcia, lesiones leves con dolo eventual, en concurso ideal en calidad de autor y en grado de consumado.

Entre los testimonios recabados durante la investigación, parte de las pruebas en las que se apoyan las fiscales Piazza Iglesias y Prunotto para llevar a juicio al acusado, Giovanna R., una testigo, indicó que, en el túnel Illia, una moto pasó al 206 y López Gagliasso comenzó a insultar al motociclista.

Luego, lo empezó a seguir y realizó zigzagueos. “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, señaló.

Desde el Ministerio Público de la Acusación provincial comunicaron que la audiencia preliminar para tratar el requerimiento acusatorio fue fijada para el próximo 11 de septiembre, con horario a confirmar.

El caso

El hecho ocurrió el pasado 21 de enero sobre la avenida Arturo Illia, a la altura de la intersección con Presidente Roca, en la costanera céntrica de la ciudad de Rosario.

Eran aproximadamente las 21 cuando López Gagliasso, quien conducía un Peugeot 206, llegó a alcanzar los 120,7 kilómetros por hora para perseguir a un motociclista con quien habría mantenido un altercado. En este sentido, la Fiscalía investiga si el imputado participaba de una picada.

Sin accionar los frenos en ningún momento, y mientras realizaba maniobras de sobrepaso en zigzag sobre otros vehículos, el joven perdió el control de su auto, derrapó y se subió a la vereda por la que caminaban Tania Gandolfi y su hija, Agustina García.

Producto del impacto, madre e hija murieron en el acto, mientras que V.G., de 6 años, D.G., de 45 años, y G.R., de 20, solo sufrieron heridas leves.

Desde un primer momento, la investigación fue llevada adelante por la fiscal Prunotto, quien dispuso la custodia policial de López Gagliasso en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue internado con traumatismos en el tórax y en la espalda. Cuando recibió el alta médica, lo llevó a audiencia imputativa por homicidio con dolo eventual agravado por la pluralidad de víctimas y una velocidad de ruta en eje urbano, según informó el MPA de Santa Fe.

En abril pasado, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de López Gagliasso: el juez de segunda instancia Javier Beltramone ratificó la decisión de mantener al acusado en prisión preventiva hasta el inicio del juicio.

Carlos Varela, defensor del imputado, apeló la carátula del caso y solicitó que se modificara a homicidio culposo, pidiendo además que el joven fuera liberado mientras se llevara adelante el proceso judicial. Sin embargo, la solicitud fue desestimada por el tribunal.