Piden perpetua para el hermano de Ayrton Costa por femicidio: cómo fue el caso ocurrido en 2023

Carlos Costa, hermano del jugador de Boca Ayrton Costa, está siendo sometido a juicio por el crimen de Agustina Aguilar. Este lunes, la querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para el acusado. La joven tenía 21 años cuando, en 2023, falleció en el domicilio de Costa. La autopsia arrojó que la chica había sido estrangulada.

“Pidieron perpetua para el hermano de Ayrton Costa, acusado del femicidio de Agustina. Tanto el fiscal Claudio Pelayo como el querellante Feustel solicitaron perpetua para Carlos Costa por la muerte de Agustina, en Bernal, en 2023. La defensa solicitó la absolución. La sentencia se conocerá el viernes”, publicó el periodista especializado en policiales, Mauro Szeta.

En aquel entonces, el padre de la chica había asegurado que durante mucho tiempo esta fue hostigada por Costa y que incluso ella lo venía denunciando desde 2020.

Agustina tenía 21 años y dos hijos. Al momento de su muerte estaba en pareja con el hermano del futbolista e incluso se encontraba en su domicilio.

Carlos Costa fue quien llamó al 911 para pedir auxilio. Dijo que ambos estaban consumiendo alcohol y cocaína y de repente ella “empezó a convulsionar”. Además dijo que, cuando se desvaneció, él intentó hacerle maniobras de RCP.

En principio, la causa había sido caratulada como “averiguación causales de muerte”, pero la chica presentaba signos un “posible estrangulamiento”, a la vez que Costa estaba seriamente rasguñado. De allí que se decidiera continuar con la investigación y cambiar la carátula a “homicidio agravado por el vínculo”.

El padre de Agustina, Jorge, aseguró que hubo vecinos que escucharon gritos y que, aunque subió la música, también oyeron “cómo le pegaba mal”. “Todos, el hermano, la madre, toda la familia lo encubrió”, denunció el hombre.

A su vez, Hermelinda, madre de la chica, también había apuntado a la familia Costa. Ella aseguró que el día del supuesto crimen fue el propio futbolista quien la llamó para decirle: “Herme, vení que tu hija está descompuesta”. “Cuando subí al tercer piso, mi hija estaba muerta hacía una hora más o menos. Lo único que hice es mirarle la cara y mi hija estaba toda verde, con el brazo cortado”, recordó la mujer.