Piden la internación urgente de Augusto Filippín luego de su nueva detención en Valle Viejo

El abogado Juan Pablo Morales, defensor del abogado Augusto Filippín, solicitó a la Justicia de Familia la internación inmediata de su representado en un centro psiquiátrico de alta complejidad, luego de que el hombre de 37 años fuera nuevamente arrestado anoche en Sumalao.

Filippín fue detenido al intentar embestir a motociclistas y cuenta con antecedentes por episodios de violencia contra su propia madre y contra una empleada de comercio.

Morales advirtió que el cuadro de su defendido es crítico y que representa un peligro para sí mismo y para terceros. Explicó que ya existen pericias psiquiátricas que confirman un trastorno de personalidad y que la familia presentó hace tiempo el pedido de internación compulsiva. Ahora insistirán para que la medida sea dispuesta con urgencia y Filippín sea trasladado a un centro especializado en Córdoba.

Morales dijo a Radio TV Valle Viejo: “La familia está muy preocupada y yo creo también como abogado que es inminente, esencial y necesaria una internación compulsiva. Se está analizando la urgente internación en un centro de alta complejidad de la ciudad de Córdoba. Pedimos el acompañamiento en este caso en particular de la Justicia Familia, quien es la que puede determinar conforme a la restricción de la capacidad más allá de la ley de salud mental que es bastante corroborada en ese sentido. Pero la voluntad de Nahuel y su familia es la internación a los fines de que él pueda restablecer su salud y pueda ser atendido como corresponde para que estos sucesos no ocurran porque se torna peligroso para sí y para el tercero”.