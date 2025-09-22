Pichetto acusó de “práctica de la vieja política” la suspensión de retenciones a los granos

El reciente anuncio del gobierno nacional sobre la suspensión de retenciones a los granos hasta el 31 de octubre abrió un nuevo capítulo en el debate político argentino. Miguel Pichetto, diputado nacional por Encuentro Federal, expresó duras críticas ante la medida y asoció la decisión a un objetivo estrictamente electoral. En declaraciones a Radio Rivadavia, Pichetto señaló: “Es una medida oportunista y electoral. Seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación del campo de lo que queda, pero vamos a ver si se concreta o no”.

La decisión, presentada en redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni y no por el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a incentivar la liquidación de divisas del sector agrícola en un contexto de persistente presión cambiaria y una fuerte caída en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para Pichetto, la presentación oficializada por Adorni refuerza la percepción de que se trata de un anuncio con fines electorales: “Tiene una connotación puramente electoral, ellos usan también las prácticas de la vieja política. En 30 días el campo tiene tiempo para liquidar, pero después volverán a las retenciones”. El diputado remarcó la falta de claridad y previsibilidad en las políticas vinculadas a las retenciones.

La medida de suspensión transitoria fue anunciada pocos días después de la derrota electoral que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, resultado que amplió las tensiones internas dentro del Gabinete y generó renovados cuestionamientos sobre el rumbo económico y político del Ejecutivo. Pichetto sostuvo que ve a un Gobierno “metido en solucionar sus problemas internos” y alejado de la búsqueda de consensos con el Congreso. “No hay ningún marco de diálogo, por el contrario, veo un aislamiento del gobierno”, afirmó. Y consideró que el oficialismo, siendo minoría, debería priorizar la construcción de acuerdos.