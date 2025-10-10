Perú: el Congreso destituyó a la presidente Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras una votación sin precedentes: 121 legisladores respaldaron la vacancia presidencial, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión que marcó el final de su mandato a la medianoche del viernes 10 de octubre de 2025.

La acusación de “incapacidad moral permanente” fue el argumento central de la moción, y la sucesión presidencial recayó de inmediato en el presidente del Congreso, José Jerí, conforme a la normativa vigente. Este desenlace representa uno de los episodios más contundentes de destitución presidencial en la historia reciente del país, en medio de una crisis institucional y social de gran magnitud.

El proceso de vacancia se inició el 9 de octubre de 2025, cuando un grupo de congresistas de distintas bancadas presentó cuatro mociones contra Boluarte. Estas propuestas, respaldadas por al menos 34 legisladores, citaban como fundamentos principales las graves acusaciones de corrupción en Perú —entre ellas el caso conocido como “Rolexgate”— y la incapacidad del Ejecutivo para gestionar la creciente inseguridad ciudadana.

El mismo día, el Pleno del Congreso admitió a trámite las mociones tras superar el umbral mínimo de 56 votos, lo que abrió paso a un debate y a un juicio político que culminó con la votación definitiva. Para concretar la vacancia, la ley exigía al menos 87 votos en el Congreso unicameral de 130 miembros, cifra ampliamente superada en la sesión final.

La vacancia de Boluarte Zegarra fue promovida por bancadas congresales —Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú, entre otras— que la sostuvieron en el Poder Ejecutivo durante dos años y diez meses.