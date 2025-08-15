Personal policial sofocó un incendio en una vivienda de la Capital catamarqueña

A las 06:10 de la mañana de hoy, a solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Sexta llegó hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Chubut y Federico Argerich, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los policías constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones de la vivienda, propiedad de una mujer de 81 años de edad, por lo que solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes sofocaron las llamas que causaron daños materiales totales.

Por el hecho, la octogenaria debió ser asistida por profesionales médicos del SAME y luego trasladada al Hospital San Juan Bautista, tomando intervención sumariantes de la Unidad Judicial N° 6, quienes labraron las actuaciones correspondientes.