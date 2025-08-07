Personal policial de Catamarca se capacitó como paracaidista en Córdoba

El Oficial Inspector Ángel Antonio Romero, numerario de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE-Kuntur), participó en el curso de“Aptitud Especial de Paracaidista Militar”, dictado por la Escuela de Tropas Aerotransportadas y Tropas de Operaciones Especiales (ETA y TOE) “Capitán Héctor Cáceres”, perteneciente al Ejército Argentino.

En la capacitación, que se llevó a cabo en la Provincia de Córdoba e inició el 1 de julio y culminó el 1 de agosto del año en curso, el numerario policial, tras cumplir las exigencias físicas e intelectuales, se convirtió en el primer Policía de la Provincia de Catamarca en recibir la Aptitud de Paracaidista Militar, enalteciendo con ello el prestigio de la Institución Policial.